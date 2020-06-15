بـ50 مليون يورو.. "التعاون الدولي" والوكالة الفرنسية تتفقان على تطوير الخط الأول للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن اتفاق وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، يأتي في إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية؛ وهي الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ للمساهمة بإجمالي حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو (205 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الاعمارEBRD و350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD)، في مشروع إعادة تأهيل الخط الأول، والذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالي تكلفة 751 مليون يورو، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة 146 مليون يورو.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، اتفاقًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق؛ حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كلٌّ من السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف الوزير أن هذا التوقيع يدخل أيضًا في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، حيث ستتم في المرحلة الأولى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاق وقع مع كل من السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، يأتي في التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية؛ حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بالمساهمة في تمويل هذا المشروع، والذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: المواطن وهو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وأشارت المشاط إلى أن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهي: الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف.

وأشاد سفير فرنسا لدى القاهرة، بتوقيع اتفاق تمويل تجديد الخط الأول لمترو القاهرة، قائلًا: "إن توقيع هذا الاتفاق مهم للغاية لبلدينا، وهو يشهد مرحلة جديدة في الشراكة التاريخية حول مشروع مترو القاهرة الذي يربط بين فرنسا ومصر منذ ما يزيد على 30 عامًا".

وأشار الدكتور فابيو جراتزي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ملتزمة بالعمل كرائدة دولية في تعزيز استثمارات البنية التحتية الشاملة والمستدامة في البلدان الشريكة لها، وبفضل التوقيع على مشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، تؤكد الوكالة الفرنسية للتنمية ريادتها ودعمها الكامل للسلطات المصرية؛ لتحسين كفاءة أنظمة النقل الحضري في التجمعات الكبرى، مما يعزز في نهاية المطاف الشمولية الاجتماعية ونمو الإنتاج وتحسين الحياة بطريقة مستدامة للمواطنين المصريين.