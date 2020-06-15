الوطنية للإعلام: اتخاذ إجراءات قانونية حيال مروجي الشائعات من بعض العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نظرًا لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة، تضمنت معلومات مغلوطة عن منظمومة العمل بالوطنية للإعلام، وترويج البعض لتلك المعلومات دون التأكد من مصادرها المُوثقة، تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء من مروجي الشائعات.

وأضافت الهيئة، أن ذلك سيكون طبقًا لأحكام لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة، الصادرة بقرار رقم 1140 لسنة 2019 في المادة 17 والتي تقضي بأن يعاقب كل من أدلى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو ما يخص عمل الهيئة عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر دون أن يكون مصرحًا له بذلك.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أن المادة 57 تقضي بمعاقبة مروجي الشائعات والأكاذيب التي يترتب على تداولها الإضرار بالعمل أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.