شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: استقبال ٨٧ ألفًا و٣٩١ طلب تسجيل للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٨٧ ألفًا و٣٩١ طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، بعد ٢٤ ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم بالتعاون بين الوزارة، ممثلة فى خدمات نقل الدم القومية، مع موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، فى خطوة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت نحو ١٨٢٧ مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة سوف تساهم أيضًا فى تشجيع المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى الفيروس، وذلك بعد نجاح التجربة التى تم تطبيقها فى مصر على عدد من الحالات الحرجة فى المستشفيات وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى.

وأضاف أنه تم تفعيل الخط الساخن ١٥٣٦٦ لتلقى استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازما الدم داخل القاهرة، موضحًا أنه سيتم تفعيله فى باقى محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18و65 عامًا فى مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصى أو من خلال الضغط على الرابط التالى: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية «تبرّع بالدم على فيسبوك» على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة.

ولفت مجاهد إلى أهمية التبرع بالدم فى تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية فى الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الحملة بالتعاون مع (فيسبوك) تعد خطوة مهمة للمساعدة فى الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافى لدعم النظام الصحى المصرى.

وأعلنت الوزارة، مساء أمس الأول، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الآن.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا، وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وتابع أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 42980 حالة من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و1484 حالة وفاة.