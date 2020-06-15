شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وخروجهم من «العزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريات الصحة فى المحافظات، الأحد، عن استمرار تزايد حالات الشفاء وخروج عدد من المتعافين بمستشفيات العزل وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم.

فى البحيرة، أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن شفاء 53 حالة من الفيروس بمستشفيات العزل فى نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 547 شخصًا.

ونعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير وفاة رئيس عمال مستشفى أبوالمطامير المركزى الذى توفى متأثرًا بإصابته بكورونا.

كما أعلن مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، عن شفاء 5 حالات مصابة من نزلاء المستشفى، واستقبال 29 مصابًا جديدًا، وخروج 6 حالات إلى منازلهم للعزل المنزلى، بناءً على طلبهم، وتحويل حالة لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية.

وفى القليوبية، ارتفع عدد حالات التعافى والشفاء فى 3 مستشفيات مخصصة لاستقبال حالات الإصابة إلى 306 حالات حتى الآن، حيث ارتفع عدد حالات الشفاء فى مستشفى بنها للتأمين الصحى إلى 34 حالة تماثلت للشفاء، وقال الدكتور محمد منير، مدير المستشفى، إن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل مسحتين متتاليتين لهم، أثبتتا سلبية إصابتهم، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم

وأكدت الدكتور أسماء عربى، رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للعزل، ارتفاع حالات الشفاء بقها إلى 265 متعافيًا غادروا المستشفى بعد شفائهم، منذ بدء الجائحة.

وفى السياق، أعلن مستشفى النيل بشبرا الخيمة تعافى وخروج 7 حالات ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس 40 شخصاً حتى الآن بالمستشفى.

فى السياق نفسه، احتفلت الأطقم الطبية بمستشفى مطاى فى شمال المنيا بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهما.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، دعم القطاع الطبى بالمحافظة بـ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم أجهزة الدولة فى جميع القطاعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت جامعة المنوفية عن تعافى الدكتور أحمد محمد بيومى، رئيس الجامعة، وخروجه من العزل الصحى بمنزله، كما تعافى الدكتور حمدى عمارة، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، بعد إجراء مسحة طبية لكل منهما والتأكد من سلبيتها تمامًا.

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وفى كفر الشيخ، أعلن مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية أن عدد المتعافين حتى الآن وصلوا لـ٢١٠، بينما بلغ عدد المصابين والمخالطين الذين يتلقون العلاج بمنازلهم حوالى ٢٠٠٠ حالة، حيث خضعوا للحجر الصحى المنزلى وتتم متابعتهم صحيًا من قبل الأطباء وتزويدهم بحقائب العلاج.

وفى مطروح، تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، مستشفيات المحافظة، للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية.

وفى الفيوم، تفقد أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مستشفى ابشواى المركزى، أحد مستشفيات الفحص والفرز للمصابين، للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المرضى.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، خروج ١١٢ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بكورونا.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ان المحافظة سجلت امس ٨ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة ،ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى ١٢٦ حالة منهم ١٠ وفيات