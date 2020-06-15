شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة بالقليوبية تقرر وقف التعامل مع «المصرية لتجارة الأدوية» لمخالفتها القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الصيادلة بالقليوبية، الإثنين، برئاسة الدكتور مجدي ثابت، وقف التعامل مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لمخالفتها القانون.

وناشد المجلس النقابة الفرعية في بيان على صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، الصيادلة بعدم التعامل مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لاختراقها قانون مزوالة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، واقتصار بيع بعض الأصناف من الأدوية مباشرة للجمهور وعدم بيعها للصيدليات.

وجاء في نص البيان «يناشد مجلس النقابة الصيادلة الكرام بوقف التعامل مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لاختراقها قانون مزوالة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، واقتصار بيع بعض الأصناف من الأدوية مباشرة للجمهور وعدم بيعها للصيدليات، مما يدل على التعدي السافر للقانون واستغلال الأزمة، وتصبح سبب مباشر في تفاقم أزمة نقص الأدوية في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد».

وأكدت النقابة الفرعية في البيان أنها سوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لحفظ حقوق الصيادلة.

وأعلن الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، سكرتير شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، تأييد الشعبة لموقف النقابة قائلا: هذا الكلام يمثلني ويمثل شعبة الصيدليات بالقليوبية، وأدعو كل الزملاء للاستجابة والتكاتف والوقوف على قلب رجل واحد.

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