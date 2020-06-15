شكرا لقرائتكم خبر عن دست له السم.. ربة منزل تقتل زوجها في «كفر شكر» لمنعها من زيارة شقيقها المسجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مصرع سائق بكفرشكر ادعت زوجته وفاته طبيعيا، بينما تبين أنها دست له السم في العصير بسبب الخلافات الزوجية للتخلص منه للأبد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا بوفاة سائق في ظروف غامضة، وتبين من تحريات المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر، أن الزوج المتوفي يدعي السيد (ك) ٥٦ سنه سائق، وادعت زوجته (و.ا.م) ربة منزل وفاته طبيعيا.

وبتشكيل فريق بحث جنائي تبين لرجال المباحث كذب ادعاء الزوجة، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكابها الجريمة حيث قامت بوضع سم فئران في كوب عصير للتخلص من زوجها نظرا لتعدد الخلافات الزوجية بينهما، وكان آخرها منعها من زيارة شقيقها المحبوس بليمان أبوزعبل.

ألقى القبض على الزوجة وتولت النيابة التحقيق.

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