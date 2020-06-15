شكرا لقرائتكم خبر عن أبو زعبل للكيماويات: ننتج الكلور الخام والكحول الإيثيلى بسعات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة إنه تم إنشاء الشركة عام 1950 لتلبية احتياجات القوات المسلحة بشكل أساسى مثلها مثل باقى شركات الإنتاج الحربى، ولكنها حرصت على استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بها للاشتراك فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالدولة، وذلك منذ القدم.

فمن الإنجازات البارزة للشركة استخدام ما تنتجه الشركة من المفرقعات فى مشروع إنشاء السد العالى، كما تقوم الشركة بتصنيع بعض الكيماويات المتخصصة والمنتجات مثل (أثير التخدير، النيتروسليلوز الصناعى لصناعة البويات، وزيت الطعام النقى، والمطهرات والمنظفات الصناعية لمختلف الأغراض، والأسمدة)، والتى يتم الحرص على إنتاجها على أعلى مستوى من حيث الجودة، ولذلك حصلت الشركة على شهادة الأيزو 9002.

وأضاف أن الشركة تقوم بإنتاج هيبوكلوريت الصوديوم 1%، أو ما يعرفه البعض بالكلور الخام، وهو مطهر واسع المجال للأسطح والحوائط والأرضيات، ويتم تصنيعه تحت اسم بيروسيف (Berosafe) بسعتى (4) لترات بسعر (25) جنيهاً فقط و(20) لترا بـ (80) جنيهاً، كما يمكن توفيره بسعة (100) لتر، ويتم تخفيف هذا المطهر بالماء، ويكتب على العبوة تعليمات ومحاذير استخدام المنتج.

كما تنتج «أبوزعبل للكيماويات المتخصصة» الكحول الإيثيلى 70% بنفس الاسم بيروسيف (Berosafe) ، بسعات مختلفة (125 مللى، 175 مللى، 250 مللى، 300 مللى، 450 مللى، 1 لتر، 4 لترات)، وتأتى بعض العبوات صغيرة الحجم منه فى شكل بخاخ لسهولة حمله واستخدامه، وتبلغ مدة صلاحيته ثلاث سنوات، ويتم توفير كافة هذه المنتجات بأسعار مناسبة.

وفى إطار جهودها لمكافحة الفيروس تقوم وزارة الإنتاج الحربى كذلك بإنتاج خزانات التطهير والتعقيم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، وقال المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع إنه منذ ظهور الجائحة قام العاملون والفنيون والمهندسون بالمصنع بالعمل على مدار 3 ورديات يومياً لتصنيع هذه الخزانات، وذلك فى إطار خطة الدولة فى تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة.

وأضاف «رزق» أن تصنيع خزانات التعقيم والتطهير يأتى فى إطار الاستفادة من الطاقات الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالانتهاء من تصنيع وتركيب (51) خزانا على عربات حمولة 5 أطنان لصالح القوات المسلحة.

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وأكد «رزق» على أن عجلة الإنتاج بالمصنع مستمرة فى العمل، وأنه يتم الالتزام بأعمال التعقيم والتطهير لأماكن العمل والحرص على الالتزام بوجود مسافات آمنة بين العاملين وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى« فيروس كورونا المستجد».

هذا وتعد، شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) من أوائل الشركات المصرية المتخصصة فى إنتاج محركات الديزل على مستوى الشرق الأوسط، وقد تم تطوير معدات الإنتاج بالشركة وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، كذلك يوجد بالشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية، كما تتميز بوجود خطوط إنتاج بها تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

وتقوم الشركة بإنتاج ماكينات الرش فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، ويمكن تعبئة هذه الماكينات بالمواد الكيميائية والمطهرات التى يتم تصنيعها بالشركات الشقيقة.

ويتم الاستعانة بماكينات الرش داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى، ومنها المركز الطبى التخصصى التابع للوزارة.

وفى ظل المشاركة المجتمعية لوزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومساهمة منها فى تعزيز حماية الأفراد والمؤسسات لمواجهة انتشار «فيروس كورونا» قام مركز التميز العلمى والتكنولوجى بإنتاج واق لحماية الوجه من الرذاذ يتم استخدامه على جميع المستويات الوظيفية وبشكل خاص للعاملين بالجهات والهيئات التى تعمل بشكل مباشر فى خدمة المواطنين والجمهور وبتصميمات متعددة تناسب ظروف العمل لكل جهة، حيث يوفر وقاية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين مما قد يؤدى للإصابة بالفيروس، ويوفر حماية مضاعفة مع الكمامات الطبية للعاملين فى الأماكن التى تحتوى على تجمعات مثل المصانع والمستشفيات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

ويتميز واقى الوجه «Face Shield» بأنه معتمد من وزارة الصحة والسكان، وجميع الخامات المستخدمة فى العملية الإنتاجية له ذات جودة عالية وليس لها أى تأثير سلبى على الجلد أو الجهاز التنفسى، ويمكن تطهيره وتعقيمه باستخدام الماء والصابون والكحول، كما أنه خفيف الوزن ويوفر رؤية واضحة لمتطلبات العمل، ويضمن أقصى حماية لمنطقة الوجه والرقبة خاصة عند الاستخدام بالمستشفيات، وذلك بسُمك لا يقل عن 300 ميكرون بما يضمن أقصى مقاومة للخدوش الناتجة عن المؤثرات الخارجية.