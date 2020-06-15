شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات العربية تشيد بتجربة جامعة حلوان فى تطبيق منظومة التعليم عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم في اجتماع نظمه اتحاد الجامعات العربية تحت عنوان:"التجارب الرائدة في التعلم عن بعد في الجامعات العربية في زمن جائحة الكورونا" وذلك عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، تناولت الجلسة استعراض تجارب مختلف الجامعات العربية فيما يتعلق بنظام التعلم عن بعد، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 ، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

واستعرضت جامعة حلوان تجربتها في الأساليب المختلفة المستخدمة في نظام التعلم عن بعد من خلال استخدام المنصات الإلكترونية، واستشهدت بتجربة كلية الفنون التطبيقية، حيث عرض الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تجربة الكلية في الأساليب المستخدمة في التعلم عن بعد، وكذلك عرضت الدكتورة هبة الله أمين خبير التعليم الطبي والمدرس بقسم علم الأمراض بكلية الطب تجربة الكلية بتطبيق هذا النظام والذي بدأ قبل الجائحة بعام على الأقل.

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وأثنت الجامعات العربية على التجربتين السابق الإشارة إليهما لجامعة حلوان، بوصفهما نماذج يحتذى بهما وخاصة أن لديها 174 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس ، و20 ألف طالب في مرحلة الدراسات العليا.

وشارك في هذا الاجتماع كل من الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بوصفه رئيسا للجلسة، و الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، ة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عدنان عازم رئيس جامعة آل البيت الأردنية ، و الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، و الدكتور عبد المجيد بن عمارة مدير عام إدارة التعليم العالي بتونس، و الدكتور لهادي بالحاج صالح رئيس جامعة مونستير بتونس.