شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس حى الدقى يقود حملات لإزالة الحواجز الحديدية المخالفة بشارع الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة بحى الدقى لإزالة الحواجز الحديدية المخالفة بناء على توجيهات الوزير احمد راشد محافظ الجيزة، حيث رئيس الحى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأسفرت الحملة على تحرير 14 محضر تالف رصف وإشغال للطريق العام ، وتم رفع كافة الاشغالات الحديدية لمنع المخالفين من الاستمرار فى المخالفة، و ذلك فى ش الثورة وش ميدان ابن الوليد وش جمال سالم وتم ايداع المضبوطات فى مخازن الحى.

وكان قد قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، فى وقت سابق ،حملة لتطهير المناطق التى ظهرت بها حالات كورونا، وذلك فى شارع سليمان جوهر وشارع المساحة مع شارع عكاشة أمام الشهر العقارى، وشارع المحلاوى.

هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مع تطهير الشوارع صباحا ومساء من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. Advertisements

كما قاد عبد الفتاح حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن فتح جراج تم تحويله إلى مخزن بشارع مصدق، كما تم فتح جراج بشارع الزيات، فيما تم ضبط2 تروسيكل لجمع المخلفات بدون تصريح من هيئة النظافة، وتحرير 4 محاضر إلقاء القمامة في الطريق العام و2 مخالف عدم توفير حاوية قمامة، وتم التنبيه عليه بالتعاقد مع هيئه النظافة لرفع المخلفات بصفة دورية.

وأوضح رئيس حى الدقى أنه تم أيضا ضبط 6 درجات نارية تقوم بالعمل بدون تصريح ديلفري وانتظار أعلى الرصيف، ورصد ونش عملاق يقوم بالعمل أمام شارع التحرير بدون تصريح من الحي وتم التحفظ عليه بجراح الحى، بالإضافة إلى رفع كل الإشغالات من أمام الأكشاك والمحلات، وإيداع المضبوطات فى مخازن الحى.