شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف:مليون و400 ألف جنيه مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إنه في ضوء اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال إصداراته العلمية والتثقيفية ، حقق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مليون وأربعمائة ألف جنيه من صافي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال العام المالي 2019 / 2020م بزيادة نحو خمسين ألف جنيه تقدر بنحو 3% عن العام المالي السابق .

وقالت الوزارة إن أكثر الكتب مبيعًا هي :

الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

فقه الدولة وفقه الجماعة .

بناة وهدامون .

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة .

الفهم المقاصدي للسنة النبوية .

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها .

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فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا).

مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة .