شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السياحة تطلق الفيلم الثانى للترويج للمقاصد المصرية باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أطلقت وزارة السياحة والآثار اليوم فيلما دعائيا جديدا باللغة الإنجليزية في إطار حملتها الجديدة لعودة السياحة الدولية، وذلك بعد إعلان الحكومة عن فتح حركة الطيران الدولى لثلاث محافظات سياحية هى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وتضمن الفيديو لقطات متنوعة من المقاصد السياحية المصرية وشواطئها الخلابة، وقال: "يوجد أسباب عديدة تدفعك لزيارة مصر تلك الدولة القديمة قدم الزمان، منها شمسها الدافئة مثل ضحكات أهلها، وتنفس الهواء النقى مثل نيلها، ومياه بحارها الكريستالية".

وأضاف الفيديو: "رمال شواطئها اللامعة ستظل تحضن قدميك، ومشهدى الغروب والشروق يأثران قلبك، كل شيء فى مصر كما هو، بنفس الإحساس".

وكانت وزارة السياحة والآثار نشرت فيديو تعريفيا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الفنادق المصرية، للعمل فى ظل أزمة كورونا، وهى الإجراءات المعتمدة من مجلس الوزراء وتم وضعها وفقًا للمعايير الدولية.

ويوضح الفيديو للجمهور كيفية التعرف على أن الفندق المستهدف يطبق تلك الشروط قبل حجز الإجازغن حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية والتى تؤكد اعتماد الفندق من قبل وزارة السياحة والآثار.

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وبين الفيديو جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة من توفير كمامات ومواد تعقيم للعاملين والنزلاء، وتطهير وتعقيم جميع الاسطح والأماكن العامة بشكل دورى، واستخدام المصعد بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية، ومن ضمن الشروط:



- توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.



– وضع مطهر أو محلول كحولي أمام كل غرفة.



– عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء.



– الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.



– حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.



– ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة.



– الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم.