شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف والأمم المتحدة للسكان يشاركان فى احتفال اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث بمصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت منظمة الأمم المتحدة للطفل " يونيسف " ، ومنظمة الأمم المتحدة للسكان في الاحتفال باليوم الوطني لمناهضة ختان الاناث في مصر من خلال انتاج قصه مصورة للتوعية بخطر ختان الإناث تم نشره عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بالتعاون والمجلس القومي للمرأة.

ووفقا لتقديرات سابقه من اليونيسف إلى أن أكثر من 70 مليون فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تعرضن للختان في 28 بلداً أفريقياً، بالإضافة إلى اليمن، وهناك ثلاثة ملايين فتاة يواجهن مخاطر الختان كل عام في القارة الأفريقية وحدها وقد تم توثيق حالات لهذه الممارسات في الشرق الأوسط، كما توجد أيضاً حالات في أوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية أساساً بين السكان المهاجرين من أفريقيا. ويمكن إجراء ختان الإناث مبكراً في عمر سنة.