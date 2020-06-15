شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: سنعرض إجراءاتنا الاحترازية على وزراء السياحة العرب الأربعاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار ان يوم الاربعاء المقبل سيحضر اجتماعا مع وزراء السياحة العرب، لافتا إلى أنه سيقوم خلال هذا التجمع بعرض كافة الاجراءات الاحترازية فى مصر، وفى القطاع الفندقى، وذلك تحفيزا للسياحة العربية والخليجية، قائلا "مصر مفتوحة للسائحين من اشقائنا العرب".

ولفت العنانى إلى أن هيئة تنشيط السياحة تعمل على إنهاء الفيديو الثانى الترويجى لمصر، قائلا:" انتهينا بفيلم جديد للترويج للسياحة سيبدأ نشره قريبا

وقال وزير الطيران المدنى يعمل بناء على الطلب المتاح، وكلما زاد الطلب سنزود المتاح، والطيران الداخلى لم يتوقف منذ بداية الازمة وحتى الان ولكن الطلب عليه كان ضعيف للغاية، لافتا إلى ان مطار القاهرة سيفتح اول يوليو، وباقى المطارات لم تغلق.

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ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، الاول من يوليو المقبل، وهو القرار الذى استقبله القطاع السياحى بترحاب شديد.



















































































