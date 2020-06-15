مصر | نشرة حوادث الخليج 365: سر حريق عمارة اللاعب أحمد عبد الملك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: سر حريق عمارة اللاعب أحمد عبد الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 2 طن ومائة وخمسون كجم مقطعات لحوم ولحوم مفرومة ولحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمي بثلاجة لحوم بحي الوراق وذلك قبل طرحها علي المواطنين في الأسواق.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي استكمالآ للحملات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهه جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية علي حساب امن وسلامة المواطنين.

ضبط شخصين لتعديهم على أطباء لمستشفى في الغربية نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط شخصين، لتعديهما على طاقم طبي بأحد المستشفيات في المحلة. بدأت الواقعة حين تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بالغربية من مستشفى الصدر بالمحلة بوجود مشاجرة داخل المستشفى وبالإنتقال والفحص تبين قيام طباخ ونجله، بإحداث تلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات، على إثر وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني لإصابتها بفيروس الكورونا. Advertisements بدأ في البرجولة وامتد للتكييف".. سر حريق عمارة اللاعب أحمد عبد الملك عقارب الساعة كانت تشير إلى الحادية عشر و14 دقيقة، من مساء أول أمس الجمعة، واندلع حريق هائل في العقار سكن اللاعب أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك الأسبق، بميدان لبنان بمنطقة المهندسين، وسط محافظة الجيزة. تشريح جثة الشاب المنتحر بطلق ناري في العمرانية أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب، أطلق النار على نفسه من سلاح ناري بدون ترخيص بمنطقة العمرانية، لمروره بأزمة نفسية مع أشقائه، لعدم مساعدتهم له في تكاليف الزواج. واستمعت النيابة، لأقوال أفراد أسرته، وتبين أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية لمروره بضائقة مالية، فيما توصلت التحريات لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

قرار مهم للمحكمة الإدارية في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي شطب محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين.