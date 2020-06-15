محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة مكبرة لإخلاء «سوق الجمعة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وبالتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة بكامل أجهزتها وقيادات ورجال الأمن ورئاسة مجلس المدينة ورؤساء الأحياء، بإخلاء سوق الجمعة القديم، وخاصة المدخل الرئيسى للسوق ومحيط السكة الحديد وتقاطع شارعى الثلاثينى مع السكة الحديد ومنطقة السلم وكوبرى عبور المشاه، من جميع الفراشات العشوائية وباعة الخضر والفاكهة.

وتمت إعادة فتح الشارع الرئيسى بالسوق بعد أن ظلت تلك المنطقة تعانى لعشرات السنيين من العشوائية والتلوث البيئى والازدحام وكانت تؤرق شعب الإسماعيلية لسنوات طويلة.

يأتى هذا تزامنا مع ما تم تنفيذه من خطة تطوير منطقة السوق بالكامل بالتعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وبعد أن تم الانتهاء من تطوير السوق بالكامل وبناء محلات جديدة ومتطورة ومجموعة كبيرة من الفروشات، فضلا عما يجرى تنفيذه من أعمال المرحلة الثالثة لتطوير السوق وتزويدها بكافة المرافق الأساسية والخدمات ليكون سوقا حضاريا يليق بالمظهر المالى للمحافظة.

هذا وقد سبق أن تم حصر جميع أصحاب الفروشات والباعة المقيمين بالسوق منذ سنوات، وذلك استعدادا لبدء تسليمهم المحلات الجديدة والفروشات المتطورة.

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة مكبرة لإخلاء سوق الجمعة

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة مكبرة لإخلاء سوق الجمعة

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة مكبرة لإخلاء سوق الجمعة

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن على رأس حملة مكبرة لإخلاء سوق الجمعة