شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها بأسواق الجيزة.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالوراق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط اثنين طن و150كجم مقطعات لحوم ولحوم مفرومة ولحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الآدمي بثلاجة لحوم بحي الوراق، وذلك قبل طرحها علي المواطنين في الأسواق.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن ذلك يأتي استكمالآ للحملات التي تشنها المحافظة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات علي الأسواق العشوائية والتصدي لها بكل حزم في اطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، بأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالوراق

ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالوراق

ضبط 2 طن لحوم فاسدة بالوراق