شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات والأكاذيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات والأكاذيب التي تضمنت معلومات مغلوطة عن منظومة العمل بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد قيام البعض بالترويج لتلك المعلومات دون التأكد من مصادرها المُوثقة.

وأعلنت «الوطنية للإعلام» بأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالوطنية للإعلام والصادرة بقرار رقم 1140 لسنه 2019 في المادة 17، والتي تقضي بأن يعاقب كل من أدلي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو ما يخص عمل الهيئة عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر دون أن يكون مصرح له بذلك، والمادة 57 والتي تقضي بمعاقبة مروجي الشائعات والأكاذيب التي يترتب على تداولها الإضرار بالعمل أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.