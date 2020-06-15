شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ ٣ أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة والتي تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة.

وعن طقس اليوم الاثنين يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى شمال الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (75 – 30)، السواحل الشمالية (80– 40)، شمال الصعيد (45– 20)، وجنوب الصعيد (30 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «33– 21»، الإسكندرية «30– 21»، قنا «38- 27»، الأقصر «39– 27»، أسوان «39 – 28» .

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة خفيفة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 25»، الوجه البحرى «34 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «36 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 28»، شمال الصعيد «37 – 25»، جنوب الصعيد «40 – 28» درجة مئوية.

أما بعد غد الأربعاء فيسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «39 – 21»، الوجه البحرى «38 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «35– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 27»، شمال الصعيد «41 – 25»، جنوب الصعيد «44 – 30» درجة مئوية.