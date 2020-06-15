شكرا لقرائتكم خبر عن «ملحمة وطنية» جديدة تسطرها «هليوبوليس» للصناعات الكيماوية فى مواجهة «كوفيد - ١٩» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية قلعة صناعية، بدأت نشاطها عام 1949 كأول شركة مصرية متخصصة فى إنتاج البويات والكيماويات على مستوى الشرق الأوسط، وتقع على مساحة (822) فدانًا فى منطقة الهايكستب، وتستخدم الشركة أحدث التكنولوجيات العالمية فى الإنتاج والجودة، حيث تشتمل على أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية، وبشكل أساسى تلبى الشركة احتياجات القوات المسلحة المصرية من خلال منتجاتها، كما تغذى السوق المحلية بعدد من المنتجات المدنية، وتشارك فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، بهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لها وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد إلى الأمام، وذلك من خلال إنتاج جميع أنواع البويات الخاصة التى تستخدم فوق وتحت الماء والبويات النمطية وبويات تخطيط الطرق، وكذا الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسى الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات.

الشركة بدأت، مؤخرا، بإنتاج المطهرات والبويات المقاومة للبكتيريا والكمامات، وهى منتجات تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين فى هذه الفترة الحرجة التى يشهدها العالم كله بسبب جائحة فيروس كورونا.

الدكتور مهندس محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، قال إنه فى إطار حرص الوزارة على صحة المواطن، ومن منطلق إيمانها بدورها للمساهمة فى الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة جائحة «كورونا»، تقوم الشركة بإنتاج مطهر للأسطح والأرضيات، باسم تجارى هو «إيجى جارد egy guard»، وذلك بالتعاون مع شركة لوتس ميدل إيست فارما، وهذا المطهر عبارة عن محلول مائى يحتوى على مادة فعالة مقاومة للميكروبات والفيروسات مبنية على أملاح الفضة ومحسنات أخرى.

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وأضاف أنه منتج مصرى 100% قائم على تقنية «النانوتكنولوجى» للحماية من الفيروسات والميكروبات، ويوجد فى ثلاث تركيزات مختلفة، هى (بلس 800، وبرو 1500، وألترا 2000)، فبالنسبة إلى منتجَى إيجى جارد (بلس 800، وبرو 1500) فيتم طرحهما فى عبوتين سعة (1) لتر و(5) لتر، ويتم استخدامهما مباشرةً على أرضيات المنازل وعلى المفروشات والملابس، أما بالنسبة إلى إيجى جارد ألترا 2000 فيتم تخفيفه بالماء الخالى من الكلور لتحضير المحلول المطهر، ويطرح فى عبوة سعة (5) لتر، والتى تكفى لتحضير (2000) لتر من المحلول المطهر، ومنتجات إيجى جارد فعالة لمدة 24 ساعة، كما أنها صديقة للبيئة، وقد تم اختبار المواد الفعالة بمنتج «إيجى جارد» فى أكثر من مركز ومعمل، وتم الحصول على شهادة من معمل الطيف الذرى بالمركز القومى للبحوث وشهادة من وحدة تحاليل الأدوية بكلية الصيدلة (جامعة المنصورة)، تؤكدان احتواء المنتج على دقائق الفضة النانومتيرية التى لها تأثير واسع المجال على الميكروبات بأنواعها والبكتيريا والفطريات والفيروسات. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تنتج مطهرًا آخر لتطهير الحمّامات والمنازل والحدائق والأماكن العامة ومزارع الدواجن، تحت اسم «هليوسيف Heliosafe»، ويتم توفيره فى ثلاث سعات (4، 10، 20) لترًا، حيث يتم استخدامه مباشرةً فى الأماكن المراد تطهيرها، على أن يتم إخلاء المكان الذى تم تطهيره لمدة تتراوح ما بين (3-4) ساعات بعد التطهير، وهو فعال لمدة (10) أيام، ويبلغ سعر العبوة سعة (4) لتر (30) جنيهًا، والـ(10) لتر سعرها (65) جنيهًا، أما العبوة سعة (20) لترًا فيبلغ سعرها (120) جنيهًا.

وتابع: «تنتج هليوبوليس للصناعات الكيماوية البويات المقاومة للبكتيريا، وذلك تحت اسم (لينوسيف Linosafe)، وهى فعالة لمدة (3) سنوات دون تغير للخواص، حيث تم التعاون مع شركة لوتس فارما لإنتاج أول دهان مصرى 100% مقاوم للميكروبات بتقنية النانوتكنولوجى لخلق بيئة صحية للمواطنين، ويتم تصنيع هذه الدهانات من أجود الخامات باستخدام التكنولوجيات الحديثة التى تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية، كما أنه تم إجراء العديد من الاختبارات على هذه الدهانات لإثبات كفاءتها وجودتها، مثل (الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية بمعامل الشركة، واختبارات مقاومة الميكروبات بالمركز القومى للبحوث والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء)».

وعن مميزات هذا النوع من الطلاء، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه يُستخدم لدهان الحوائط والأسقف الداخلية لحمايتها من الميكروبات المختلفة (بكتيريا وفطريات وخمائر)، وذلك فى المنازل وأيضًا الأماكن المزدحمة، مثل المستشفيات والعيادات الخارجية وغيرها من الأماكن الصحية، بالإضافة إلى المدارس والحضانات والأبنية التعليمية ودور رعاية كبار السن وعنابر السجون والمنشآت العسكرية والمكاتب الإدارية والمراكز التجارية والرياضية، وذلك لتقليل أو منع «الحمل الميكروبى» فى هذه الأماكن وللحصول على أعلى مستويات الأمان الصحى والبيئى، مضيفًا أنه تمت مراعاة أن يلبى «لينوسيف» مختلف احتياجات مستخدميه، فهو طلاء نهائى مائى مط، لكن يتوفر أيضًا منتجات النصف لامع واللامع، حسب طلب العميل، وهو صديق للبيئة، حيث يقاوم القلويات والمنظفات العضوية ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وليست له رائحة نفاذة، وغير قابل للاصفرار.