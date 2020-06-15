شكرا لقرائتكم خبر عن «كارت تفاصيل الأداء».. خدمة جديدة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة أعدت خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتاحت الوزارة، بجانب كارت مؤشر الأداء، تقرير أداء مفصل للطالب يسمى (كارت تفاصيل الأداء) والذي يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو ٢٠٢٠، بما في ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة».

وأشار إلى أن «بذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد».

ويهدف «كارت تفاصيل الأداء» إلى مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

وتمنى «شوقي» أن يكون هذا التقرير مفيدا للطلاب في رحلة التعلم للوصول إلى مستقبل مشرق.

يمكن الدخول على الرابط التالي لتحميل كروت تفاصيل الأداء:

https://thaneduone.emis.gov.eg

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