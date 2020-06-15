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الوطنية للإعلام: لا صحه لعدم قبول حالات مصابة بالمستشفيات بسبب مديونيات سابقة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام بأنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستشفيات ترفض قبول الحالات المصابة من العاملين بالوطنية للإعلام بسبب مديونيات سابقة، حيث يتم سداد مستحقات المستشفيات بانتظام.

ويؤكد القطاع الاقتصادي أن جميع الحالات المصابة بفيروس والتي تحتاج للعلاج داخل المستشفيات تم قبولها واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، وتتابع الرعاية الطبية بشكل يومي الحالات المصابة من الزملاء.

وعلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالوطنية للإعلام، تابعت على مدار اليوم لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنية أعمال الرش لتعقيم وتطهير مختلف الأماكن طبقاً للمعايير والمواصفات التي حددتها وزارة الصحة، مع استمرار متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من قياس درجة الحرارة ودخول العاملين عبر البوابة الإلكترونية للتعقيم الشخصي والتأكد من ارتداء الكمامة عند دخولهم المبني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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