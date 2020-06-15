شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: لا صحه لعدم قبول حالات مصابة بالمستشفيات بسبب مديونيات سابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام بأنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستشفيات ترفض قبول الحالات المصابة من العاملين بالوطنية للإعلام بسبب مديونيات سابقة، حيث يتم سداد مستحقات المستشفيات بانتظام.

ويؤكد القطاع الاقتصادي أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج للعلاج داخل المستشفيات تم قبولها واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، وتتابع الرعاية الطبية بشكل يومي الحالات المصابة من الزملاء.

وعلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالوطنية للإعلام، تابعت على مدار اليوم لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنية أعمال الرش لتعقيم وتطهير مختلف الأماكن طبقاً للمعايير والمواصفات التي حددتها وزارة الصحة، مع استمرار متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من قياس درجة الحرارة ودخول العاملين عبر البوابة الإلكترونية للتعقيم الشخصي والتأكد من ارتداء الكمامة عند دخولهم المبني.