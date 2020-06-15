الوطنية للإعلام: لا صحه لعدم قبول حالات مصابة بالمستشفيات بسبب مديونيات سابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: لا صحه لعدم قبول حالات مصابة بالمستشفيات بسبب مديونيات سابقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام بأنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المستشفيات ترفض قبول الحالات المصابة من العاملين بالوطنية للإعلام بسبب مديونيات سابقة، حيث يتم سداد مستحقات المستشفيات بانتظام.
ويؤكد القطاع الاقتصادي أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج للعلاج داخل المستشفيات تم قبولها واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، وتتابع الرعاية الطبية بشكل يومي الحالات المصابة من الزملاء.
وعلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالوطنية للإعلام، تابعت على مدار اليوم لجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنية أعمال الرش لتعقيم وتطهير مختلف الأماكن طبقاً للمعايير والمواصفات التي حددتها وزارة الصحة، مع استمرار متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من قياس درجة الحرارة ودخول العاملين عبر البوابة الإلكترونية للتعقيم الشخصي والتأكد من ارتداء الكمامة عند دخولهم المبني.
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