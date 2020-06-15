شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة الطفلة «مسك» أول مولودة داخل الحجر الصحي في قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي لمصابي كورونا سلبية العينة الخاصة بالطفلة مسك أو مولودة داخل الحجر الصحي لأم مصابة بفيروس كورونا، والتي وضعت داخل المستشفى منذ أيام.

كان مستشفى قها للحجر الصحي شهد أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا حيث تعمل الأم صيدلانية بمستشفى ناصر العام وتدعى «شيماء ع»، وأصيبت أثناء عملها وتم حجزها بالمستشفى وعندما عانت من آلام الولادة أجريت عملية الولادة لها داخل المستشفى وسمت المولودة مسك.

أجرى الجراحة الدكتور أحمد مصطفى، أخصائي التخدير، والدكتور إسلام شمس، أخصائي النساء، والدكتور أحمد سامي.

وذكر أحمد حسونة، المدير المالي والإداري للمستشفى، أن 5 حالات غادروا المستشفى امس ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 265 متعافى غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.