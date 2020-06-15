شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبدأ تلقى اعتذارات المعلمين عن أعمال الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التربية والتعليم تلقى اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، الأحد ، وتستمر حتى الغد، بمقار تلقى الاعتذارات المعلن عنها بكل المديريات.

وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذار للمعلمين، وهى قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث، وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، أو إجازة بدون راتب، أو العمل جزء من الوقت، أو وجود نسبة عجز 5%، أو وجود طفل رضيع، أو وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحالات وفاة الزوج أو الزوجة، وحالات عمل الزوج بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد، وكذلك حال ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

وخاطبت الوزارة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، من خلال خطابات الندب الرسمية، مؤكدة أن هذا التكليف واجب قومى، ويجب عدم التخلف عنه درءا للمساءلة القانونية، مضيفة أنه لن يسمح للعاملين بمدارس الوزارة بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من رئيس العمل المختص بأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات التى كلف بها.

وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن أى معلم مصاب بفيروس كورونا، أو مخالط لأحد المصابين بالفيروس، أو متواجد فى منطقة موضوعة تحت العزل، يمكنه الاعتذار عن أعمال الامتحانات المنتدب إليها، وسيتم قبول اعتذار المعلم بشرط تقديم دليل رسمى يثبت ذلك.

وقال «حجازى» إن الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على المعلمين والإداريين والمصححين أكثر من الإجراءات المتخذة مع الطلاب، لأن الوزارة مقدرة أن المعلم سيظل وقتا أطول داخل اللجان والكنترولات، وسيكون معرضا لخطر أكبر نتيجة التعامل مع أوراق الطلاب.

وأضاف أن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم يشمل جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير، والمنتدبين لتقدير الدرجات، والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة)، إذ إن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.

وواصلت المديريات التعليمية والمدارس استلام وتركيب بوابات التعقيم بلجان الثانوية العامة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وكذلك واصلت عملية تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة والبدء فى استلام كراتين الكمامات وتخزينها لتوزيعها مع بداية الامتحانات على الطلاب والعاملين بلجان الامتحانات، كما بدأت توفير المطهرات للأسطح والأيدى وكافة سبل الوقاية ضمن الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات.

وأعلنت الوزارة أرقام جلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية «صناعى، زراعى، تجارى» للعام الدراسى الحالى، ويمكن الطالب الاطلاع على رقم الجلوس من خلال الرابط التالى: http://gdepexams.emis.gov.eg/fanysitting/index.aspx

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وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاء موسعاً للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية، إذ تم تجهيز 193 لجنة أساسية، و37 لجنة احتياطية للعام الحالى، حيث يؤدى حوالى ٧٠ ألف طالب الامتحانات هذا العام، وتضم كل لجنة 14 طالبا فقط.

وأكد المحافظ على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، مشددا على توفير كبائن تعقيم أمام مقار اللجان وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان، لافتا إلى أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى أى معوقات داخل اللجان، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.