شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شركات عبد المقصود تستحوذ على أسهم OPS الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استحوذت مجموعة شركات «كميونتى كير» وشركة دواء للصناعات الدوائية المتطورة، والمملوكتان لمجموعة شركات «عبد المقصود» بالولايات المتحدة الأمريكية، على شركة OPS الأمريكية، والمتخصصة فى مجال تقديم العلاجات المبتكرة للمرضى من خلال بروتوكولات تعاون متطورة بين الأطباء والمرضى ومقدمى الرعاية الطبية.
وشركة OPS هى شركة متخصصة من عدة سنوات فى هذا المجال الطبى، بغرض توفير العلاجات والعقارات الطبية لحالات خاصة قبل وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمرضى المصابين بأمراض نادرة الانتشار وتسمى «Rare diseases».
وتتعاون الشركة فى هذا المجال مع المرضى وأهاليهم والباحثين السريريين وصيدليات المستشفيات وشركات الأدوية العالمية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
44,598
-
تعافي
11,931
-
وفيات
1,575
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة شركات عبد المقصود تستحوذ على أسهم OPS الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.