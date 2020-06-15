شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شركات عبد المقصود تستحوذ على أسهم OPS الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذت مجموعة شركات «كميونتى كير» وشركة دواء للصناعات الدوائية المتطورة، والمملوكتان لمجموعة شركات «عبد المقصود» بالولايات المتحدة الأمريكية، على شركة OPS الأمريكية، والمتخصصة فى مجال تقديم العلاجات المبتكرة للمرضى من خلال بروتوكولات تعاون متطورة بين الأطباء والمرضى ومقدمى الرعاية الطبية.

وشركة OPS هى شركة متخصصة من عدة سنوات فى هذا المجال الطبى، بغرض توفير العلاجات والعقارات الطبية لحالات خاصة قبل وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمرضى المصابين بأمراض نادرة الانتشار وتسمى «Rare diseases».

وتتعاون الشركة فى هذا المجال مع المرضى وأهاليهم والباحثين السريريين وصيدليات المستشفيات وشركات الأدوية العالمية.