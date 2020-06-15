شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة: «اتفاقية ٢٠١٥» إطارية عامة ويستتبعها اتفاق فنى تفصيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن إثيوبيا تدرك قبل إبرام اتفاقية ٢٠١٥ أن هذه الاتفاقية إطارية عامة ويستتبعها لا محالة اتفاق فنى تفصيلى تطبيقى للاتفاقية الإطارية، وكذا تدرك أن أى معاهدة دولية من جانب أطرافها تكون ملزمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: «تعلم إثيوبيا علم اليقين منذ توقيع اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 أن هذه الاتفاقية إطارية عامة وليست اتفاقية نهائية ويعوزها مثل سائر الاتفاقيات الإطارية اتفاق نهائى لاحق تفصيلى تفسيرى وتطبيقى للاتفاقية وبالطبع من الضرورى أن يكون الاتفاق ملزما لأطرافه، فالمتعاقد عبد تعاقده والعقد شريعة المتعاقدين.

إذ إن إثيوبيا تدرك جيدا أن مصر أبدت أقصى مرونة على كافة الأصعدة يمكن أن تبديها دولة المصب لنهر دولى منذ انطلاق المفاوضات الثلاثية عام 2011».

وقال إن سائر الاتفاقيات المنظمة للسدود والأنهار الدولية فى العالم تنص على إنشاء لجنة تنسيقية تيسيرية، من أجل درء وتسوية أى نزاعات مستقبلية حول تنفيذ الاتفاق المشغل لسد النهضة، وتدليلا لا حصرا، حدث ذلك فى الاتفاقيات بين الهند والباكستان وبين الأرجنتين وأورجواى.

وأوضح أن مصر والسودان فى حاجة لصائغ قانونى باهر يترجم المبادئ العشرة التى وردت فى اتفاقية ٢٠١٥ إلى قواعد فنية قانونية، وأن الرد القاطع المانع على الترهات الإثيوبية بشأن الاعتراض على إنشاء اللجنة التنسيقية هو مراجعة كافة اللجان فى نهر الأنزوس والميكونج وأوروجواى.

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