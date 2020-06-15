شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يستكملون اجتماعات حل خلافات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ، اليوم، اجتماعات وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال مناقشة الخلافات بين الدول الثلاث حول الملء الأول لخزان سد النهضة الإثيوبى، ومناقشة المسودة التوافقية الثانية من الجانب السودانى وتقييم مسار التفاوض.

ووفقًا لمصادر معنية بملف مياه النيل، تناقش الاجتماعات المقترحات المصرية بأنه فى حالة الاتفاق يجب أن يتحول إلى اتفاق بصبغة إلزامية قانوناً، ووضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة، والتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف، والجفاف الممتد، وسنوات الشح المائى والتمسك بالحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.

وشددت المصادر على أن الاجتماعات سوف تتناول ضرورة التوافق على قواعد ملء وتشغيل السد، وعدم التصرف فى الموارد المائية للنيل الأزرق فى إثيوبيا بشكل أحادى، وأن تكون أعمال ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لرؤية مشتركة بين الدول الثلاث، مع قيام أديس أبابا بعرض رؤية أكثر شفافية فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد.

من جانبها، أعلنت وزارة الرى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى، الذى عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة لكونه اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية.

وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الرى، إن المقترح الإثيوبى، الذى رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها إطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود، دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دولتى المصب، اللتين تشاركانها فى الموارد المائية الدولية.

وأضاف أنه فى الوقت الذى تسعى فيه مصر والسودان للتوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية، والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الطرح الإثيوبى يهدف إلى إهدار جميع الاتفاقات والتفاهمات، التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت، مؤخراً، بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولى، مشيرا إلى أن الورقة الإثيوبية لا تقدم أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة، التى قد تترتب على ملء وتشغيل سد النهضة.

وكشف «السباعى» عن أن الورقة الإثيوبية تنص على حق إثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتى المصب أو أخذها فى الاعتبار.

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وقال الدكتور أحمد المفتى، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة الأسبق، إن هناك إصرارا إثيوبيا على ضرب عرض الحائط بالمفاوضات السابقة منذ 2011، والتقدم بورقة جديدة تهدف إلى إعطاء إثيوبيا الفرصة للبدء فى ملء السد بعد 18 يوما، أثناء المفاوضات، حتى تعطى مشروعية إضافية للملء.

وقالت إثيوبيا إن مفاوضات سد النهضة أحرزت تقدما كبيرا فى التفاهم بين الدول الثلاث فى ملفات التعبئة الأولى لخزان السد وحجم التدفق البيئى وقواعد إدارة الجفاف.

واعلنت وزارة المياه الإثيوبية، فى بيان، رفضها بيان المتحدث باسم وزارة الرى المصرية، الذى وصف المفاوضات بالمتعثرة، ورغم تأكيد إثيوبيا على إحراز تقدم فى المفاوضات، عادت لتقول، فى البيان نفسه: «التعثر الذى ذكرته وزارة الرى المصرية يرجع إلى تمسك مصر باتفاقية توزيع المياه الاستعمارية، التى تحرم إثيوبيا وجميع دول المنبع من حقوقها الطبيعية والمشروعة».