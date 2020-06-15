شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تستعد لـ7 افتتاحات أبرزها قصر البارون والمركبات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مع الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة القليلة المقبلة وفقا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح.

وتتضمن الافتتاحات قصر البارون بحى مصر الجديدة، ومتاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ومطار القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع تم تحديد عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لعمل البعثات الأثرية المصرية والأجنبية بالمواقع الأثرية المختلفة فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أن الضوابط تلزم كل بعثة بتوفير أدوات التطهير والسلامة الصحية اللازمة لها وقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين وأعضاء البعثة قبل بدء العمل، والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة العمل، وتطهير جميع الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفائر بصفة دورية، وألا يزيد عدد العاملين بموقع الحفائر عن ٣٠ فردا بالأماكن المكشوفة، والالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين بصفة عامة، وأثناء أعمال الحفائر فى المقابر المغلقة، بحيث لا يزيد عددهم داخل المقبرة أو بئر الدفن عن ٤ أشخاص من بينهم مفتش الآثار.

وشدد على ضرورة أن يقوم رئيس البعثة ومفتش الآثار المصاحب لها بتوعية أعضاء البعثة والعاملين بها بصفة دورية بمخاطر فيروس كورونا، مشيراً إلى ضرورة التزام كل شخص بالإجراءات الصحية والوقائية أثناء تناول المشروبات والطعام فى فترة الراحة وإحضار أدواته الشخصية وعدم تداول الأدوات الخاصة بالطعام والشراب بشكل جماعى.

فى سياق متصل، تفقد الدكتور خالد العنانى، أمس، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

وزار الوزير القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بالمتحف لوضع القطع طبقًا لسيناريو العرض المتحفى المخصص لها ونظام الإضاءة وغيرها من الأعمال الفنية.

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وخلال الجولة، وجه «العنانى» بإجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع وناقش مدى إمكانية إثراء العرض المتحفى بمجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالعواصم المصرية والتى رسمها كبار فنانى القرن الـ19، كما وجه بالإسراع فى تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة، مؤكدًا على توالى الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال.