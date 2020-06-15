شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفاجئ مدينة شبين القناطر بزيارة ليلية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مدينة شبين القناطر بزيارة مفاجئة لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا ومتابعة مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة للاطمئنان على الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

وتفقد المحافظ شوارع المدينة والتقى بالعاملين في مشروع الغاز الطبيعى بالمدينة واثنى الهجان على عملهم ووجه لهم الشكر على العمل حتى ساعات متاخرة من الليل لسرعة انهاء توصيل الغاز الطبيعى للمدينة.

ولاحظ المحافظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة العديد، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

زياره مفاجئه لمحافظ القليوبية بمدينة شبين القناطر

زياره مفاجئه لمحافظ القليوبية بمدينة شبين القناطر

زياره مفاجئه لمحافظ القليوبية بمدينة شبين القناطر

زياره مفاجئه لمحافظ القليوبية بمدينة شبين القناطر

زياره مفاجئه لمحافظ القليوبية بمدينة شبين القناطر