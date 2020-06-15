شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: بلازما أصحاب فصيلة دم AB صالحة لجميع مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن بلازما فصيلة «AB» قد تستخدم لجميع مصابي فيروس كورونا في حالات الطوارئ.

وأضاف سراج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المعروض على قناة «دي إم سي»، قائلًا: «هناك دراسة وحيدة تتحدث عن وجود بعض فصائل الدم تكون أقل إصابة بكورونا، ولكن لم نعتمد على دراسة واحدة فقط، لابد من مجموعات دراسات تؤكد ذلك».

كما شدد على أن بلازما المتعافين، لابد من أن تكون من نفس فصيلة دم المصاب، مثلما يحدث في نقل الدم، ولكن يمكن لبلازما AB، أن تنقل لجميع المصابين في حالة الطوارئ فقط«، مؤكدًا أن هذا الاستثناء يُسمح به في نقل البلازما وليس الدم.

كما أشاد بإقبال المتبرعين على صفحة التبرع بالدم الخاصة بوزارة الصحة على فيسبوك، فقال: «لم نتوقع هذا الرقم الهائل من حملة التبرع قبل مرور 24 ساعة من إصدارها»، منوهًا بأن مصر هي الأولى بين دول الشرق الأوسط، التي قامت بحملة للتبرع بالدم عبر فيسبوك.

كما أوضح أهمية الحملة قائلًا إنها تنظيم لعملية التبرع بالدم، وتساعد المتبرع لتواجد أقرب 3 مراكز إقليمية تابعة لخدمات نقل الدم القريبة منه، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل المتبرع الوقت المحدد له للتبرع «.

وتابع: «الحملة لها أهمية كبيرة في إدارة الأزمات، حيث تقوم الحالات بستجيل فصائلهم، وعند وجود نقص في محافظة ما، لفصيلة معينة، تقوم صفحة فيسبوك للتبرع بإرسال رسائل لجميع المسجلين بنفس الفصيلة في نفس المركز الإقليمي للتبرع في المراكز المحددة بالمحافظة».

Advertisements