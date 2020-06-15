«الأعلى للإعلام» يناقش تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى الثلاثاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، في الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء المقبل، بقاعة الاجتماعات بالمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدراما والمشاكل التي وردت في دراما رمضان الماضي، وما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع، وتوصيات لجنة الشكاوي طوال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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