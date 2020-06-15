عدد الركاب الذي قام المترو بنقلهم

قام المترو بنقل عدد 605 راكب وذلك على الخطوط الثلاثة الخاصة بالمترو من أجل تواصل جميع أعداد الركاب وذلك بعد ما حدق تراجع في عددهم الأمس وجاء الحط الأول المرج حلون أنه أكبر خط يقوم بنقل ما يزيد عن 355 ألف راكب والخط الثاني في شيرا المنيب قام بنقل 221 ألف راكب والثالث قام بنقل حوالي 60 ألف راكب.

وأكد مصدر مسئول في الشركة المصرية الخاصة بإدارة الأنفاق أن المترو يسعى جاهداً لتقديم خدمة جيدة لجميع الركاب سواء كان عدد الركاب مرتفع أو منخفض على الرغم من التراجع التي يواجهه المترو وعلى الرغم أنه من المتوقع زيادة الركاب إلا أن المترو يعمل جاهداً على تقديم المساعدة.