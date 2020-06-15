حديث وزير الإعلام عن الفتح الكامل لجميع الأنشطة

أكد وزير الدولة للإعلام الأستاذ أحمد هيكل بالتأكيد على أن المساجد سيتم فتحها بشكل تدريجي ابتداء من شهر يوليو فسيتم فتح المساجد أولاً في المناطق التي تقل فيها أعداد الإصابات، وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج يحدث في مصر قائلاً أن الكثير من المواقع المشبوهة قامت بحذف كلمة دراسة فتح المساجد وهذا الأمر يثير البلبلة وأكد أن إذا لم تتراجع عدد الإصابات سيظل الوضع كما هو.

وتابع في حديثه أنه إذا قاموا باتخاذ قرار الفتح الكامل للأنشطة واستمرت أعداد حالات الكورونا في التزايد وعدم التزام المواطنين سيتم إعادة الإغلاق مرة أخرى فعلى الجميع الالتزام بجميع الإجراءات.