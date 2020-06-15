الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن خبر أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي وسيتأثر شمال البلاد حتى الوصول لشمال الصعيد بامتداد العروض الوسطي، حيث أنها أعلنت أيضاً أن الطقس يكون مائل للحرارة طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى وسيكون لطيف في الوجه البحري ومعتدل في السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسيكون حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وحار للغاية في جنوب الصعيد.

كما أنها أعلنت أنه من المتوقع أن يكون الجو بارد ليلاً في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون معتدل في شمال وجنوب الصعيد ولكن الطقس في حالة معتدلة وجيدة.