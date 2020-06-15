التحقيق من وزارة السياحة مع فندق أقام حفلاً

يقوم قطاع الرقابة على جميع المنشآت الفندقية والسياحية في وزارة السياحة والآثار بإجراء تحقيق واسع مع أحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة وذلك بسبب قيامهم بمخالفة عكسية لجميع قوانين السلامة والصحة التي تعلن عنها الوزارة وذلك من أجل تشغيل جميع المنشآت الفندقية.

وقام مساعد الوزير لشئون الرقابة على جميع المنشآت الفندقية والسياحية الدكتور عبد الفتاح العاصي بالتأكيد على أن عملية التفتيش إلى يقوم بها القطاع أثبتت أن المنتجع قام بمخالفة وهي إجراء حفلة لجميع النزلاء دون أن يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية بين جميع الأشخاص التي يجب من المفترض الالتزام بها فسيتم عرض هذه القضية على وزير السياحة والآثار من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر.