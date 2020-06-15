فتح الطيران أمام عدد من الوجهات السياحية

قامت شركة مصر للطيران بالإعلان عن فتحها لباب الحجز أمام عدد من الوجهات للرحلات الاستثنائية التي تقوم الشركة بتنظيمها من أجل إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج فبسبب الأزمة التي يمر بها العالم تعطلت حركة الطيران وذلك الأمر يعتبر إجراء وقائي لحماية المسافرين من الإصابة بفيروس الكورونا.

وتشمل هذه الوجهات كلاً من ألمانيا وانجلترا والنمسا وإيطاليا وفرنسا واشترطت مصر أن يكون جميع الركاب يحملون جنسية البلد الذين يتجهون إليها وأن يكونوا حاملين الإقامة في الدولة بشكل دائم وأكدت الشركة أنه لا يوجد قابلية لاسترداد جميع التذاكر ومن الممكن أن يكون التعديل تبعاً لجميع الشروط والأحكام فتم إتاحة الرحلات على شكل الحجز.