حديث مجلس الوزراء عن فيروس الكورونا

قام المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الأستاذ نادر سعد بالتأكيد على أن خطورة الكورونا بدأت أن تقل مقارنة بالقوة التي هجمت بها على البلاد منذ ثلاثة أشهر وأكد أن هناك 80% من الحالات المصابة بهذا المرض من الحالات البسيطة وأكد من خلال تداخله في مكالمة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي الذي يقوم بتقديمه الإعلامي رامي رمضان على القناة الفضائية دي أم سي أنه من المتوقع أن تتراجع أعداد المصابين بالكورونا في بداية شهر يوليو.

فيجب على المواطنين أن يلتزموا بجميع الإجراءات الوقائية وأن يقوموا بارتداء الكمامات فهذا الأمر يزيد من تقليل نسبة المرض وأكد أن موضوع فتح المساجد ما زال النقاش فيه ولكن الوضع في البلاد غير مناسب لذلك الأمر.