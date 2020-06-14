أخبار مصر | العناني يكشف نسبة تشغيل المطاعم السياحية بعد العودة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يكشف نسبة تشغيل المطاعم السياحية بعد العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك عدة مؤسسات القرار فيها ليس فرديًا وإنما هو قرار دولة، حيث تشترك في إدارتها عدة وزارات من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب دراسة إعادة فتحها بضوابط صارمة.

جاء تصرح العناني على هامش المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، الذي انعقد مساء اليوم في مقر وزارة الإعلام بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف العناني أن المطاعم السياحية ودور العبادة والأندية هي مؤسسات خاضعة لقرارات الدولة بكل أجهزتها المعنية، وسيتم دراسة أمرها خلال الأسبوع القادم.

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وبخصوص المطاعم السياحية، قال العناني إنها منشآت ذات تجمعات كبرى، وسوف يتم دراسة أمر إعادة فتحها خلال الأسبوع القادم، وطمأن العناني أصحاب المطاعم السياحية أن البدء سيكون بنسبة تشغيل 50 % بشرط مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار العناني إلى أنه بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية والشركات، تم إبلاغ المطاعم بكل الإجراءات الاحترازية حتى وتستعد وهو سيوفر الكثير من الوقت في حالة صدور قرار بإعادة فتحها.

يذكر أن غرفة المنشآت السياحية (المطاعم السياحية) كانت قد أعربت عن استيائها، لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيلَ الجزئي للمحلات والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية، وهو القرار الذي كان من المنتظر إصداره عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وقالت الغرفة - في بيان لها عقب اجتماع مجلس إدارتها الطارئ- إنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية، لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين، إلا إن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة.

وأضافت الغرفة أن مجلس إدارتها قد أعلن إنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل والذى يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئى كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التى لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتوقف نشاطهم جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد.