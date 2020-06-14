أخبار مصر | عاجل| السيسي يطلع على آليات إصدار تراخيص البناء وبحث حلول المخالفات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| السيسي يطلع على آليات إصدار تراخيص البناء وبحث حلول المخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آليات اصدار تراخيص البناء والاراضي واستعراض حالات مخالفات البناء والتعديات على مستوي الجمهورية، وكذلك أنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية في هذا الإطار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة في هذا الخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ. Advertisements كما تم استعراض نشاط الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محافظة القاهرة، مع التركيز على منطقة مدينة نصر التي يجري العمل فيها لإنشاء حوالي 8 كباري لتخفيف التكدس وتسهيل المرور، إلى جانب مسار المونوريل المتاخم لمنطقة مدينة نصر وتأثيره على تسهيل حركة المرور. كما اطلع الرئيس علي سير العمل بعدة محاور على مستوي الجمهورية، كمراحل تطوير كلٍ من طريق شرق العوينات/ توشكى بطول حوالي 350 كم، وطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، وكذا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المسرح المكشوف والنصب التذكاري وساحة الشعب، وربط العاصمة الإدارية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة الهندسية في تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين، فضلاً عن توفير الخدمات المتنوعة على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها. كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، والتي تعد من أهم المشروعات العملاقة والمتكاملة الجوانب ذات القيمة الثرية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والتنموية وغيرها، حيث تم استعراض الموقف الإنشائي لسلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، إلى جانب مختلف الخدمات الطبية والبنية الأساسية ومحطات رفع المياه والصرف، فضلاً عن مجمع الجلالة العملاق للرخام والجرانيت والمناطق اللوجستية والإدارية التابعة له.

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