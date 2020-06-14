مصر | ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 2 طن ومائة وخمسون كجم مقطعات لحوم ولحوم مفرومة ولحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمي بثلاجة لحوم بحي الوراق وذلك قبل طرحها علي المواطنين في الأسواق.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي استكمالآ للحملات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهه جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية علي حساب امن وسلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة الحملات علي الأسواق العشوائية والتصدي لها بكل حزم في اطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن جانبه، قال الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الجيزة: 70 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية وسط تجهيزات استثنائية

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة الطلاب.

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وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية للعام الحالي حيث يؤدي حوالي 70 ألف طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط.

وأكد على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، مشيرا إلى العمل على توفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان، مضيفا أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائي للوقوف علي مدي جاهزية اللجان لأستقبال الأمتحانات واي معوقات لحلها على الفور.

وكما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الأمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع اي اشغالات بمحيط اللجان.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية الواجب مراعاتها حرصا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.

وأكد المحافظ، على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجه مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلي أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.