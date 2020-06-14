شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: مؤتمرات وزراة الإعلام هدفها إتاحة المعلومة وتوحيد الخطاب الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم، بمقر وزارة الدولة للإعلام بشأن عودة نشاط حركة السياحة والطيران من أول يوليو، إن المؤتمرات الصحفية بمقر الوزارة هدفها إتاحة المعلومة لكل مواطن وتوحيد الخطاب الإعلامي من أجل تقليل فرص إطلاق الشائعات.

وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»: «تطوير ماسبيرو يقوم على إعداد خطة ورؤية تنفذها إدارة قوية تمتلك الإمكانيات»، مؤكدا على أن «المنافسة شرسة ويخطىء من يظن أنه ينفرد بالسوق الإعلامي ومن يفعل يجهل أصول المهنة، والتليفزيون المصري يستطيع المنافسة ولكنه يحتاج لتحديد الهدف من خلال خطة مدروسة».