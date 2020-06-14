شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الحفاظ على صحة المواطنيين والسائحين أهم أهدافنا في الفتح التدريجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن لجنة الأزمة بمجلس الوزراء اتخذت عدد من القرارات في اجتماعها الخميس الماضي، منها عودة السياحة والطيران أول يوليو القادم، حيث وجدت من الضروري توضيح الضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها على المصريين والأجانب المستفيدين بحركة الطيران وعودة السياحة.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن الهدف الرئيسي من وضع هذه الخطط مع الوزرات المعنية التي قامت بالفتح التدريجي هو الحفاظ على صحة المواطنيين والسائحين على السواء، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالسياحة بالمحافظات التي سيسمح فيها عودة السياحة هي الأكثر أماناً حتى هذه اللحظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام بمقر وزارة الدولة للإعلام وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحي وحركة الطيران وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.