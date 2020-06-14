شكرا لقرائتكم خبر عن «دار التحرير» تشيد بجهود «الوطنية للصحافة» في متابعة التعقيم بالمؤسسات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ولجنة إدارة الأزمة، بالجهود المشكورة للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لحرصه على المتابعة اليومية لأحوال المؤسسات الصحفية القومية وتواصله الدائم مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء لجان الأزمة بها، واطمئنانه على توفير أدوات التعقيم والتطهير وتعاونه مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة لتوفير أماكن للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات.

وتثمن دار التحرير سرعة الهيئة تخصيص دعم عاجل للمؤسسات بقيمة ١٠٠ألف جنيه للمساهمة فى توفير أدوات وأجهزة التعقيم والتطهير، وخاصة بوابات التعقيم الذكية وأجهزة التبخير وأجهزة كواشف الحرارة.

وأكد سعد سليم رئيس مجلس الإدارة، على التعاون التام والتواصل اليومى مع الهيئة الوطنية للصحافة لاطلاعها على تنفيذ تعليماتها بشان الاجراءات الاحترازية والحرص على ارتداء كافة العاملين للكمامات عند دخولهم أماكن العمل وخلال تواجدهم وخضوعهم لأجهزة كواشف الحرارة وتعقيمهم بشكل كامل قبل دخولهم، كما يتم مراعاة مسافات التباعد بين العاملين داخل أماكن عملهم وحضور الحد الأدنى من العمالة التى تكفى لتسيير العمل دون ازدحام.

وأكد رئيس مجلس الإدارة إنه يوافى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة، يوميا بتقرير شامل عن الوضع العام بالمؤسسة وكافة الاجراءات والإعلان بكل شفافية عن حالات الإصابة والاشتباه، وكذلك المخالطين لاصابات فى إطار المتابعة اليومية للهيئة مع المؤسسة.