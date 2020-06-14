شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تكشف تفاصيل رفض مستشفى الحميات استقبال مصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الصحة والسكان في الإسكندرية بيانا، الأحد، كشفت فيه تفاصيل استغاثة مواطن وزوجته بعد رفض مستشفى الحميات في الإسكندرية استقبالهما رغم إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المديرية أنه فور نشر المواطن استغاثته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تم التواصل معه وإرسال سيارة إسعاف إلى عنوانه، إلا أن المريض أفاد بأن إصابته منذ 17 يومًا، وهو حاليا بحالة جيدة ولا يحتاج إلى دخول مستشفى، ورغم ذلك تم اصطحابه إلى مستشفى الحميات وإجراء الفحوصات اللازمة له.

كان المواطن نشر استغاثة مفادها أنه معزول في منزله بمنطقة جليم، بعد أن ذهب مرتين لمستشفى صدر المعمورة والحميات ورفضا استقباله أو إجراء مسحات له ولزوجته، وقاما بصرفه وإعطاءه روشته أدوية والنصح بعزل نفسه، لافتا إلى أنه يقطن في الأصل بمنطقة غبريال.