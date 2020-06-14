شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط في المطارات قبل عودة الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد منار وزير الطيران، أنه تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزراء، تم الإعلان عن عودة الحركة الجوية المنتظمة وبصورة تدريجية مع الدول التي أعلنت فتح أجوائها مرة أخرى أمام حركة الطيران، وذلك في أول يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط في المطارات المختلفة من تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة وإرتداء الركاب وطاقم الطائرة للكمامات إجباريًا، مع التزام جميع العاملين بالمطارات بقواعد السلامة الصحية، مشيراً إلى حظر توزيع أي مطبوعات على الطائرة مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للقيادة السياسية لمساندتها ودعمها لقطاع الطيران المدني خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام بمقر وزارة الدولة للإعلام وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحي وحركة الطيران وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.