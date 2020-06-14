شكرا لقرائتكم خبر عن «إجراءات احترازية ووجبات جافة».. وزير الطيران يكشف تفاصيل خطة فتح المطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن استئناف حركة الطيران سيكون في الأول من يوليو المقبل مع الدول التي تفتح مطاراتها.

وتابع وزير الطيران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وسيتم حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على متن الطائرة”.

وأكد وزير الطيران المدني أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء صيانة للمطارات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

وأردف، تم خلال الفترة الماضية عودة نحو 30 ألف من المصريين بالخارج، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعودة أي مصري يريد العودة لمصر.

وأوضح الطيار محمد منار، أنه تم الاتفاق مع شركة وسيطة على نقل المصريين بقطر إلى العاصمة العمانية مسقط ومن ثم تقوم مصر بعودتهم إلى مصر.

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