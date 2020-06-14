شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن عن «تجربة عملية» لامتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعًا جديدًا لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن امتحانات الثانوية العامة تحظى بأهمية كبرى نظرا لأنها تعد تحدي جديد للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها الأجهزة التنفيذية بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب المتقدمين للامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان بصفة يومية.

كما وجه بتوفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل كل لجنة، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، وتواجد 14 طالبًا بحد أقصى داخل كل لجنة، مع حظر تواجد السيارات بمحيط وأمام اللجان.

وأكد محافظ بورسعيد أنه ستجرى تجربة عملية لسير امتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس لتكون نموذج موحد لجميع اللجان.