شكرا لقرائتكم خبر عن العناني: سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة، أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار أخر.

وأشار إلى أنه تم وضع الضوابط والإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد عناني أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضاً بالدولة المصدرة للسياحة ، وقد استعرض الضوابط والإجراءات التي ستطبقها المنشأة الفندقية.

وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فرد لحين إشعار أخر، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات حيث قامت الدولة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من 1/7 حتى 30/10 في المحافظات السياحية الثلاث.

وقد تم تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين.

وذكر وزير السياحة أن الوزارة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق عقد وزراء السياحة والطيران ووزير الدولة للإعلام مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الدولة للإعلام وذلك للإعلان عن الإجراءات الخاصة لعودة النشاط السياحي وحركة الطيران وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية التي سيتم تطبيقها بمجرد فتح باب السياحة والطيران.

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