شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمستشفى العام لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم تخصيص قسم خاص بها لعزل مرضى ومصابي فيروس كورونا بطاقة إجمالية قدرها خمسون سريرا، بالإضافة إلى مستشفى أبوخليفة، إلى جانب بيت الشباب الدولي على بحيرة التمساح والتي تم تخصيصها بطاقة 55 سرير ومستشفى الصدر بطاقة 60 سريرًا ومستشفى الحميات.

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام

وخلال الزيارة تفقدا نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد اللمحافظة ومرافقيهم من القيادات أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل الداخلي للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات والصيدليات والمخازن الخاصة بالمستلزمات الطبية والوقائية.

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام

وخلال الزيارة أشاد نائب المحافظ بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين تقديرًا لمجهوداتهم في خدمة المرضى تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتّخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد وحماية للمواطنين من انتشار المرض.

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان عزل مستشفى الإسماعيلية العام