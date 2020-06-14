شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار القانوني لشركة «نايل سات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد أنيس رئيس «نايل سات» إننا فقدنا المستشار سلامة مهنا المستشار القانوني لشركة نايل سات، الذي توفي منذ قليل، بعد صراع مع المرض.
وأكد «أنيس» إنه كان مخلصا في عمله، ومحب للجميع، وقدم للنايل سات خدمات جليلة طوال فترة عمله، وقد توفي الفقيد عن عمر تجاوز 84 عاما بعد صراع مع المرض.
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