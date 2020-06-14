شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للافتتاح.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد، لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء محمد أمين، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، والدكتور على عمر، رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.

وتفقد وزير السياحة والآثار القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بالمتحف لوضع القطع طبقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها ونظام الإضاءة وغيرها من الأعمال الفنية.

وخلال الجولة وجه الدكتور العناني بإجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع وناقش مدى إمكانية إثراء العرض المتحفي بمجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالعواصم المصرية والتي رسمها كبار فناني القرن الـ١٩.

كما وجه بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة، مؤكدا على توالي الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود مبروك، أن العرض المتحفي للمتحف يروى تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم، وهم كالتالي: أولا من على يمين الزائر 4 عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيًا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثًا المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثاني ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

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أما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية في مصر القديمة.